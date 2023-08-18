В Екатеринбурге открыли деревню Международного фестиваля университетского спорта

Первыми в спортивную деревню 15 августа заселились представители Бахрейна и Пакистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта состоялось в пятницу в Екатеринбурге. Ранее в нее уже заселились первые участники соревнований.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов и мэр спортивной деревни автогонщик Сергей Карякин.

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует вас на гостеприимной свердловской земле. Добро пожаловать в Россию! Для вас созданы прекрасные условия для проживания, для соревнования, для пребывания на российской земле. В ближайшие дни этот комплекс деревни станет вашим домом, и я уверен, что вы почувствуете себя как дома", - обратился к участникам фестиваля Кадыров.

Первыми в спортивную деревню 15 августа заселились гости из Бахрейна и Пакистана. Для них провели автобусную экскурсию по Екатеринбургу, затем встретили в спортивной деревне фестиваля, где вручили сувениры. Кроме того, для гостей была подготовлена специальная приветственная программа с элементами русской культуры - танцами, песнями, играми.

Полномочный представитель президента в УрФО отметил, что в деревне созданы современные спортивные объекты и инфраструктура для восстановления и отдыха спортсменов. Якушев пожелал участникам фестиваля побед и положительных эмоций.

Спортивная деревня находится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта "Кольцово" и в шаговой доступности от Дворца водных видов спорта и МВЦ "Екатеринбург-Экспо". На территории деревни построены жилые корпуса, медицинские кабинеты, офисы делегаций, прачечные. Инфраструктура деревни станет наследием города - частью строящегося кампуса Уральского федерального университета.

О фестивале

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего ожидается приезд делегаций из 36 стран. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.