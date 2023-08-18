Датские лучники Фуллертон и Геллентин побили мировой рекорд в стрельбе из блочного лука

Прошлый рекорд принадлежал представителям Республики Корея Ким Чжон Хо и Со Чхэ Вон

ТАСС, 18 августа Датчане Матиас Фуллертон и Таня Геллентин установили новый мировой рекорд среди смешанных пар в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной федерации стрельбы из лука.

Спортсмены набрали 160 очков из 160 возможных во втором раунде турнира. Датчане 16 раз выбили 10 очков, при этом девять раз попав во "внутреннюю десятку".

Прошлый рекорд принадлежал представителям Республики Корея Ким Чжон Хо и Со Чхэ Вон. Они установили рекорд на этапе Кубка мира в турецкой Анталье, также набрав максимальные 160 очков, 10 раз попав в 10-очковую зону, но лишь восемь раз поразив "внутреннюю десятку". В 2019 году они были в одном выстреле от того, чтобы улучшить свой результат на чемпионате мира в Хертогенбосе (Нидерланды).