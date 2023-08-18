Андрей Тихонов считает, что в матче РПЛ "Спартак" - "Зенит" нет фаворита

Восьмикратный чемпион России отметил, что у обеих команд есть сложности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фаворита в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" нет, так как встречаются две равные команды. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов.

"Сложности есть у обеих команд. Почему отсутствие Малкома является сложностью для "Зенита"? Футболист уже выступает за другую команду, его уже нет, - сказал Тихонов. - "Зенит" уже сыграл четыре матча в РПЛ, вот и нужно отталкиваться от той команды, которая есть. "Спартак" взял футболистов, атака довольно-таки хорошая, в обороне есть проблемы, в организации игры есть проблемы. У "Зенита" то же самое, это начало сезона, я думаю, что все команды выровняются, тем интереснее чемпионат будет".

"Я считаю, что фаворита в этом матче нет, встречаются две равные команды. Возможно, исход матча зависит от того, кто окажется удачливее, главное, чтобы обошлось без судейских ошибок, чтобы такой матч стал украшением - то есть чтобы был хороший и интересный футбол, чтобы остались впечатления от этой игры", - добавил Тихонов.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 20 августа в Москве и начнется в 19:30 мск.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в четырех матчах. "Зенит" с семью очками располагается на шестой позиции. 26 июля бразильский нападающий Малком перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ.