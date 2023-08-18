Олимпийский чемпион Спинев считает, что российский спорт справится с давлением Запада

Николай Спинев отметил, что в спорте необходима здоровая конкуренция

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Российский спорт справится с давлением Запада, которое выражается в недопуске спортсменов из России к международным соревнованиям или участии в турнирах в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Ростовской-на-Дону школы-интерната спортивного профиля, олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Николай Спинев.

"Это просто продолжение давления со стороны Запада. Спортсменам ставятся те условия, которые зачастую невыполнимы. Важно, чтобы в спорте была здоровая конкуренция. Мы не соревнуемся со странами Запада, но проводим спортивные соревнования со странами Центральной Азии, с Белоруссией, дружественными странами. Такие турниры мотивируют, дают почувствовать конкуренцию и получить опыт. Если наши спортсмены хотя бы в одиночных экипажах допускаются, значит, проходят лучшие", - сказал Спинев.

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что российские гребцы, которые вынуждены выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, выйдут на старт чемпионата мира в Сербии в однотонной форме.

В чемпионате мира по гребному спорту, который пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября, примут участие четыре российских гребца, выступающих в одиночках. Это Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич, которые выйдут на старт в нейтральном статусе согласно решению Международной федерации гребного спорта (World Rowing). Ряд международных федераций, включая World Rowing, приняли решение смягчить вынесенные в марте 2022 года санкции в отношении российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать на соревнованиях в нейтральном статусе в одежде без изображения национальной символики.