Кейн забил дебютный гол за "Баварию" в первом матче чемпионата Германии по футболу

Мюнхенская команда разгромила "Вердер" со счетом 4:0

ТАСС, 18 августа. "Бавария" в гостях со счетом 4:0 обыграла "Вердер" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Бремене на арене "Везерштадион".

В составе победителей голы забили Лерой Сане (4-я, 90-я минуты), Гарри Кейн (75) и Матис Тель (90+4).

Кейн, который также отметился результативной передачей, забил дебютный мяч за "Баварию". О переходе игрока в мюнхенский клуб из английского "Тоттенхэма" было объявлено 12 августа, в тот же день Кейн дебютировал за "Баварию" в матче за Суперкубок Германии против "Лейпцига" (0:3). Нападающий стал третьим англичанином в истории "Баварии", до этого за команду выступали защитник Омар Ричардс и полузащитник Оуэн Харгривз. Кейн провел в "Тоттенхэме" 11 лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба и сборной Англии, однако за это время не смог выиграть ни одного трофея.

В следующем туре "Бавария" 27 августа примет "Аугсбург", "Вердер" днем ранее на выезде сыграет с "Фрайбургом".