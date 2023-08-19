Будапешт впервые примет чемпионат мира по легкой атлетике

Спортсмены разыграют медали в 49 дисциплинах

ТАСС, 19 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике стартует в Будапеште. Город впервые примет турнир, история которого насчитывает более 40 лет. Его проведение повышает шансы Венгрии в следующем десятилетии организовать Олимпийские игры.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 27 августа в Национальном центре легкой атлетики - современном стадионе стоимостью €650 млн, открытие которого состоялось месяц назад.

В Будапеште легкоатлеты разыграют медали в 49 дисциплинах. Среди участников не будет представителей России и Белоруссии - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила их до своих соревнований даже в нейтральном статусе, несмотря на соответствующую рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК). Глава World Athletics Себастьян Коу, переизбранный на днях на четырехлетний срок, заявил, что считает маловероятным участие спортсменов обеих стран в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Церемонию открытия чемпионата мира по легкой атлетике планируют посетить президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. В Венгрию они прибудут по случаю главного государственного праздника страны - Дня святого Иштвана, который отмечается 20 августа.

Чемпионат мира соберет почти всех звезд мировой легкой атлетики. В прыжках с шестом нового мирового рекорда ждут от шведа Армана Дюплантиса, который к 23 годам превзошел все достижения олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира Сергея Бубки. В толкании ядра собственное мировое достижение может превзойти американец Райан Краузер, его соотечественник Ноа Лайлс нацелен на рекорды Усэйна Болта в спринтерских дисциплинах. На стометровке особое внимание будет приковано к кенийцу Фердинанду Оманьяле - в этой дисциплине он может стать первым призером с африканского континента. В женских прыжках в высоту первое в карьере золото чемпионата мира после двух серебряных наград может завоевать украинка Ярослава Магучих, которую на родине подвергли критике за совместное фото с Марией Ласицкене на победной для россиянки Олимпиаде в Токио.

Будапешт уже зарекомендовал себя столицей водных видов спорта - город в 2017 и 2022 годах принял чемпионаты мира, в то время как международная федерация недавно решила перенести сюда штаб-квартиру. Теперь венгерская столица принимает главный турнир самого медалеемкого олимпийского вида спорта. Будапешт фигурировал в числе кандидатов на проведение Олимпийских игр 2024 и 2032 годов, однако не доходил до решающей стадии выбора олимпийской столицы. Последние реформы МОК исключили процедуру заявочных кампаний городов-кандидатов - хозяина Олимпиады теперь определяет специальная комиссия, для которой одним из главных факторов выбора места проведения Игр является наличие готовой инфраструктуры. С введением современного спортивного легкоатлетического комплекса шансы Будапешта провести Олимпиаду в 2036 или 2040 году значительно повышаются.