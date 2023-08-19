19 августа, 06:45
Летние олимпийские виды спорта

Спортсменка из Уганды назвала Россию страной, куда хочется приезжать как можно чаще

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Фиона Атимаку
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Фиона Атимаку отметила хорошее образование в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. В России все мирно и спокойно, здесь живут очень дружелюбные люди, сюда хочется приезжать еще и еще. Такое мнение ТАСС высказала Фиона Атимаку, которая учится в Угандийском христианском университете и приехала в Екатеринбург участвовать в Международном фестивале университетского спорта.

"Мы очень ждали, когда приедем в Екатеринбург, - сказала Атимаку. - Для многих из нас это первый визит в Россию. У нас сбылась мечта, мы увидели, как здесь все здорово, мирно и спокойно. С нетерпением ждем начала соревнований и надеемся, что когда-нибудь приедем сюда еще".

Спортсменка из Уганды отметила, что приехала в Россию в первую очередь для того, чтобы пообщаться, найти друзей. "И, конечно, добиться каких-то спортивных результатов вместе со своей командой", - добавила Атимаку, выступающая в соревнованиях по мини-футболу.

"Если говорить о получении образования, то многие из нас мечтают о том, чтобы приехать в Россию учиться и повышать здесь свою квалификацию. В Уганде знают, что в вашей стране дают очень хорошее образование. Но кто-то из нас обязательно приедет сюда в Россию и работать. Это та страна, куда хочется вернуться, здесь очень добрые люди живут", - заключила собеседница ТАСС.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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