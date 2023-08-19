Российский вратарь Лунев подписал контракт с "Карабахом"

Срок подписано по схеме "1+1"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" подписал контракт с российским вратарем Андреем Луневым. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь "Карабаха" Асиф Асгаров.

"Мы подписали контракт с Андреем Луневым. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это будет успешным трансфером для обеих сторон", - сказал Асгаров.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Луневу 31 год, с 2021 года он выступал за германский "Байер", в составе которого провел 3 матча. Ранее он играл за московское "Торпедо", "Истру", "Калугу", подмосковный "Сатурн", "Уфу" и петербургский "Зенит", в составе которого трижды стал чемпионом России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России вратарь провел семь матчей.