Команда "Темп" одержала победу в эстафете на соревнованиях по триатлону Ironstar в Москве

На олимпийской дистанции выиграли Артем Париенко и Мария Курченко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда "Темп" заняла первое место в эстафете на соревнованиях по триатлону Ironstar, которые проходят в Москве.

Эстафета состояла из забега на 1,5 км, велогонки на 5 км и заплыва на 250 м. Победители показали результат 1 час 18 минут 40 секунд, "Темп" стал первым и среди мужских команд, и в общем зачете. Лучшей в женском зачете стала команда Thriatlon Girls 30+ (01:29.24), в зачете смешанных команд победил коллектив ТЕМП (01:19.32).

19 августа прошли соревнования на олимпийской дистанции (заплыв на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км). Среди мужчин первое место занял Артем Париенко (01:58.46), вторым стал Никита Хабаров (01:59.43), третьим - Вячеслав Васильев (02:00.59). У женщин первой стала Мария Курченко (02:11.13), второе место заняла Диана Трубкович (02:11.44), третье - Антонина Фаустова (02:12.38). В эстафете первое место заняла команда Motivator/Absport Team (01:57.54).

Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. ТАСС является информационным партнером фестиваля.