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Летние олимпийские виды спорта

Тхэквондисты Храмцов и Ларин вошли в список участников Гран-при в Париже

Олимпийские чемпионы не были допущены до чемпионата мира, который прошел в мае - июне

ТАСС, 20 августа. Российские тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин вошли в заявку для участия в Гран-при в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе под флагом Всемирной федерации тхэквондо.

Также на турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов выступят россияне Магомедрасул Омаров, Милана Бекулова, Татьяна Минина, Виктория Железнова, Полина Хан, Кристина Адебайо и Елизавета Степанова.

Гран-при в Париже пройдет с 1 по 3 сентября. Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральной статусе. Храмцов и Ларин, которые являются победителями Олимпийских игр в Токио, не выступили на чемпионате мира, прошедшем в Баку с 29 мая по 6 июня. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаХрамцов, Максим СергеевичЛарин, Владислав Владимирович
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