В Уфе простились с хоккеистом "Салавата Юлаева" Родионом Амировым

Игрок скончался 14 августа, у нападающего была диагностирована опухоль головного мозга

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Траурный митинг в память о скончавшемся на 22-м году жизни хоккеисте "Салавата Юлаева" Родионе Амирове состоялся на ледовой арене в Уфе. Сотни людей пришли проститься с игроком, передает корреспондент ТАСС.

Гроб с телом Амирова разместили внутри "Уфа-Арены", на одной из трибун был установлен баннер с надписью "Навсегда в наших сердцах", на креслах был выведен игровой номер нападающего - 27-й. Сотни людей с самого утра несли цветы, многие из них оставались на трибунах арены. Проститься с Амировым пришли игроки "Салавата Юлаева" и других команд клуба, а также футбольного клуба "Уфа". На арене были установлены прощальные венки от клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", "Металлург", "Сибирь", СКА, "Спартак", "Трактор".

Отец хоккеиста Руслан Амиров поблагодарил пришедших за поддержку и поделился воспоминаниями из детства сына. "В 10 или 11 лет Родион писал - стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли и прославить город. И самое ценное для нас, как родителей - стать хорошим человеком. Если вы пришли сюда почтить память о моем сыне, значит, у него немножко получилось", - сказал он.

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов выразил соболезнования близким Амирова, отметив, что игрок навсегда останется в памяти.

Амиров скончался 14 августа, у нападающего была диагностирована опухоль головного мозга. Он будет похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района.

Хоккеист был воспитанником "Салавата Юлаева", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. В апреле 2022 года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым". Игрок также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги "Торос" и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.