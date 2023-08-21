Исинбаеву не включили в список самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира

Также в список не вошла единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте World Athletics.

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Исинбаева четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении (2004, 2006, 2008, 2012).

Также в рейтинг 40 самых влиятельных спортсменок в истории чемпионатов мира не была включена россиянка Мария Ласицкене. Она является единственной трехкратной победительницей мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионате мира в помещении (2014, 2018). Спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, в том же году россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. На ее счету также золотая и серебряная награда летних чемпионатов Европы (2018, 2019).

С 19 по 27 августа в Будапеште проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Среди участников нет представителей России и Белоруссии, поскольку World Athletics не допустила их до соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.