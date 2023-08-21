Дзюдоист Умаев рассказал, что ждал лучшего результата на фестивале университетского спорта

Спортсмен выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Российский дзюдоист Шамсутдин Умаев, который взял бронзу на Международном фестивале университетского спорта, рад медали, но ожидал лучшего результата. Об этом он рассказал ТАСС.

"На самом деле ожидал, что выйду в финал, - сказал Умаев. - Любая медаль это хорошо, особенно с такого турнира, тяжелого, здесь много достойных ребят собралось. Надо было бороться с холодной головой, я поддался эмоциям".

Соревнования по дзюдо с участием более 140 спортсменов стартовали 21 августа во Дворце дзюдо в Екатеринбурге. В первый день в финальных поединках сошлись мужчины в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг и 81 кг, женщины - до 70 кг, 78 кг. Умаев, представляющий Тюменский государственный университет, стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг.

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.