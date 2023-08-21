Пять российских дзюдоистов выиграли золото в первый день фестиваля спорта в Екатеринбурге

Обладателями золотых наград стали Сергей Богословских, Тарас Новолоцкий, Анастасия Нужненкова, Курбан Кудиев и Элис Старцева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пять российских спортсменов завоевали золотые медали в первый соревновательный день турнира по дзюдо на Международном фестивале университетского спорта. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В весовой категории до 60 кг победу одержал Сергей Богословских, представляющий Волгоградскую академию физической культуры. Золотые награды также завоевали Тарас Новолоцкий (до 66 кг, Сибирский федеральный университет), Анастасия Нужненкова (до 78 кг, Южный федеральный университет), Курбан Кудиев (до 81 кг, Иркутский филиал РУС ГЦОЛИФК), Элис Старцева (свыше 78 кг, РУС ГЦОЛИФК). Также победу одержали кубинка Иделланнис Гомес Фериа (до 70 кг, Университет физической культуры и спортивных наук), представитель Таджикистана Абубакр Шеров (до 73 кг, Таджикский институт физической культуры имени Саидмумина Рахимова).

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.