21 августа, 20:47
Футбол в России

Чилийский футболист Давила подписал контракт с ЦСКА

EPA-EFE/ MIGUEL SIERRA
Нападающий ЦСКА Виктор Давила
© EPA-EFE/ MIGUEL SIERRA

Соглашение рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чилийский нападающий Виктор Давила подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

Давиле 25 лет, с 2021 года он выступал за мексиканский "Леон", с которым стал обладателем Кубка лиг и победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Ранее он играл за чилийский клуб "Уачипато" и мексиканские команды "Некакса" и "Пачука".

После пяти туров Мир - Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 9 очками. В следующем туре армейцы 25 августа на выезде сыграют с "Оренбургом". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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