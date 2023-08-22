Клуб Медиалиги "Амкал" вылетел во втором раунде "пути регионов" Кубка России по футболу

Московская команда в серии пенальти уступила ивановскому "Текстильщику"

ТАСС, 22 августа. Московский клуб Медиалиги "Амкал" на выезде в серии пенальти уступил ивановскому "Текстильщику" в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Текстильщика" - 4:3. На 49-й минуте встречи был удален футболист "Амкала" Евгений Маричев. В третьем раунде "Текстильщик" сыграет с победителем матча "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Кострома). Матчи третьего раунда "пути регионов" пройдут 12-14 сентября, точные даты станут известны позднее.

"Амкал" принимал участие в Кубке России во второй раз, в прошлом сезоне команда дошла до третьего раунда, где уступила петербургской "Звезде". Также во втором раунде сыграет московская команда Медиалиги 2DROTS, которая 23 августа на выезде встретится с "Муромом". Чемпион Медиалиги "Родина-Медиа" (Москва) вылетел в первом раунде, уступив вологодскому "Динамо" (0:3).

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).