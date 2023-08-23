В футбольном клубе "Торпедо" рассчитывают вернуться в "Лужники" в начале ноября

На данный момент московская команда проводит домашние матчи на "Арене-Химки"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба Мелбет - Первой лиги "Торпедо" надеется, что команда с ноября вновь сможет проводить в "Лужниках" домашние матчи. Об этом ТАСС рассказал президент "Торпедо" Ярослав Савин.

6 августа "Торпедо" объявило о том, что не будет проводить следующие домашние игры на стадионе "Лужники" из-за концертных мероприятий и реновации газона. Московская команда проводила домашние игры в "Лужниках" с сентября 2022 года. 21 августа "Торпедо" приняло нижнекамский "Нефтехимик" в матче шестого тура Первой лиги (2:1) на "Арене-Химки".

"Мы будем проводить домашние матчи в Химках, спасибо им за гостеприимство, столько времени, сколько у нас получится здесь быть - в первую очередь, насколько поле будет выдерживать, до того момента, как "Лужники" будут готовы нас принять обратно, - сказал Савин. - Мы надеемся, что вернемся в "Лужники" в начале ноябре 2023 года, то есть пауза не такая большая. Потом вернемся в "Лужники", будем там проводить домашние матчи".

"Торпедо" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков в 6 матчах. В следующем туре черно-белые на выезде сыграют с тульским "Арсеналом" 28 августа.