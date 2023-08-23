Горячкина рассказала, что она и украинка Музычук отказались от рукопожатия на Кубке мира

Россиянка заняла первое место на турнире, украинка - третье

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук не стали пожимать друг другу руки во время церемонии награждения по итогам Кубка мира по шахматам в Баку. Об этом Горячкина рассказала ТАСС.

Горячкина на Кубке мира заняла первое место, болгарка Нургюл Салимова - второе, Музычук - третье.

"Во время церемонии я была довольной, болгарка - очень расстроенной, она даже признавалась, что плакала после финала, - рассказала Горячкина. - Что касается украинки, то понятно, что сейчас довольно сложная ситуация, поэтому она даже не смотрела в мою сторону, чтобы не было никаких политических подтекстов. Поэтому я даже не навязывалась".

Горячкина и Музычук избежали встречи между собой на Кубке мира. Россиянка ранее отметила, что не переживала по поводу возможной встречи с украинкой и была готова к тому, что та не пожмет ей руку. "Я не знаю правила о том, что соперники должны пожимать друг другу руки, просто все к этому привыкли и это давно практикуется. Я не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться, - не пожали и не пожали, я бы не расстроилась", - отметила она.

Украинским шахматистам спортивными властями страны было рекомендовано избегать рукопожатий и совместных фотографий с россиянами, в том числе на Кубке мира по шахматам.