Кучеров стал лучшим хоккеистом России по версии журналистов

В опросе приняли участие 60 представителей ведущих СМИ и тематических телеграм-каналов

ТАСС, 23 августа. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров был признан лучшим хоккеистом России по итогам сезона-2022/23 по версии российских журналистов, представляющих ведущие СМИ и тематические телеграм-каналы. Голосование было проведено изданием "Спорт-Экспресс".

Кучеров набрал 321 очко. Второе место с 180 очками занял голкипер клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский. Третьим стал вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин (171 очко). Представители СМИ могли голосовать за российских игроков, выступающих в НХЛ, Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и других чемпионатах. В опросе приняли участие 60 человек.

Руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место Сорокина, в пятерку лучших также вошли Иван Барбашев (НХЛ, "Вегас"), Александр Никишин (КХЛ, СКА), Александр Радулов (КХЛ, "Ак Барс"), Никита Серебряков (КХЛ, "Адмирал"). Руководитель направления Редакции спортивной информации ТАСС Рустам Шарафутдинов выбрал лучшим игроком Радулова, далее идут Барбашев, Михаил Григоренко (КХЛ, ЦСКА), Серебряков и Никишин.

Лучшим вратарем стал Сорокин, лучшим нападающим - Кучеров. Лучшим защитником назвали Дмитрия Орлова, начавшего сезон НХЛ в "Вашингтоне", затем перешедшего в "Бостон". Новый сезон Орлов начнет в составе "Каролины". Лучшим тренером был признан наставник ЦСКА Сергей Федоров, лучшим менеджером - генеральный менеджер нижегородского "Торпедо" Максим Гафуров. Лучшим хоккеистом КХЛ был выбран Радулов, лучшим хоккеистом до 20 лет журналисты признали нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова.