Чемпион Европы 2006 года по дзюдо Першин возглавил челябинский центр спортивной подготовки

Первый в России центр олимпийский подготовки по дзюдо был открыт в 2004 году в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы 2006 года, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Иван Першин назначен директором Центра спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного минспорта.

"Для меня большая честь возглавить центр, с которым я, по сути, связан всю свою осознанную жизнь. Приложу все усилия для выполнения поставленных передо мной задач", - цитирует Першина пресс-служба.

Першину 43 года, он является заслуженным мастером спорта РФ, участником летних Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира (2007), чемпионом Европы (2006). На соревнованиях представлял Челябинскую область.

Первый в России центр олимпийский подготовки по дзюдо был открыт в 2004 году в Челябинске.