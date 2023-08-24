24 августа, 07:25
Международный фестиваль университетского спорта

У спортсмена из Афганистана свело ногу во время заплыва на фестивале спорта

Спортсмену помог выбраться из бассейна мужчина, который прыгнул с борта, пловца унесли на носилках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими находится в удовлетворительном состоянии после того, как у него свело ногу во время заплыва на Международном фестивале университетского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соревнований.

Инцидент произошел во время предварительных соревнований. Карими не смог закончить заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсмену помог выбраться из бассейна мужчина, который прыгнул с борта. После этого Карими унесли на носилках.

"Во время заплыва у спортсмена из Афганистана свело ногу. Персонал Дворца водных видов спорта помог атлету выбраться из воды и оказал всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент здоровью спортсмена ничего не угрожает, его состояние оценено как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге и завершится 31 августа. 

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Международный фестиваль университетского спорта
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