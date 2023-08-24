Боксер Батыргазиев проведет поединок против венесуэльца Лусеса 20 октября в Перми

Бой пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев проведет следующий бой на профессиональном ринге против венесуэльца Эндера Лусеса на первом турнире по профессиональному боксу лиги Ural FC в Перми 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Юграмегаспорта".

"Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) анонсирует свой первый турнир по профессиональному боксу, который пройдет 20 октября в Перми в рамках форума "Россия - спортивная держава" при поддержке Федерации бокса России. В главном бою на ринг выйдет олимпийский чемпион - 2020, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, которому в 10-раундовом поединке в легком весе будет противостоять непобежденный венесуэлец Эндер Лусес", - говорится в сообщении.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева девять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения. В последний раз он выходил на ринг 27 июля в Ханты-Мансийске, победив доминиканца Франсиса Фромету решением судей. На счету россиянина титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

В активе 24-летнего Лусеса 20 побед (16 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира среди молодежи по версии IBF и чемпионом стран Карибского бассейна по версии WBA. Спортсмен в третий раз выступит за рубежом - до этого, помимо Венесуэлы, он боксировал в Австралии и Аргентине.