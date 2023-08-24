Тренер паралимпийской сборной России по футболу Григорий Емешкин умер в возрасте 38 лет

Воспитанники специалиста становились победителями Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом (ЦП) Григорий Емешкин умер на 39-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП сообщила, что Емешкин скончался после тяжелой болезни.

"Мы глубоко скорбим вместе с родными, близкими, воспитанниками и коллегами Григория Владимировича. Пусть память о нем будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Воспитанники Емешкина в составе национальной сборной побеждали на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а команда "Нижегородец" под его руководством в 2020 году стала чемпионом России.