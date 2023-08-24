Статую пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта установят в Лос-Анджелесе

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" погиб в январе 2020 года

ТАСС, 24 августа. Статую бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта установят напротив домашней арены команды. Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс".

Официальная церемония представления статуи пройдет 8 февраля 2024 года.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", за которые играл на протяжении 20 сезонов. В 2009 и 2010 годах был признан самым ценным игроком финала НБА, в 2008 году - самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. После того, как Брайант завершил карьеру, "Лейкерс" вывели из обращения 8-й и 24-й игровые номера, под которыми он выступал за команду.