Число оборудованных для занятий самбо школ в Чувашии вырастет втрое

Борцовские ковры получат администрации 10 школ региона

ЧЕБОКСАРЫ, 25 августа. /ТАСС/. Администрации десяти школ Чувашии получат борцовские ковры для занятий самбо. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Олег Николаев.

"На конференции [работников образования Чувашии] сообщил о закупке десяти комплектов ролл-матов, которые могут быть быстро развернуты в спортивных залах, и ребята в школах смогут заниматься самбо, - написал Николаев. - Это в дополнение к тем пяти, которые уже есть в школах Чувашии".

По его словам, борцовские ковры по программе "Самбо в школу" получат десять округов республики. Николаев подчеркнул, что занятия с детьми будут вести тренеры республиканской и муниципальных детско-юношеских спортивных школ. "Наша общая задача - охватить этим направлением всю республику, создать равные возможности для физического развития школьников и занятий спортом", - отметил глава региона.

В сообщении, распространенном Министерством спорта Чувашии, уточняется, что средства на закупку борцовских ковров выделены из республиканского бюджета. "Закупят комплекты ролл-матов - самого мобильного и легкого в монтаже покрытия. Оснащенные спортивные залы позволят проводить здесь занятия самбо в рамках уроков физкультуры", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, в настоящее время залами для проведения школьных занятий по самбо оснащены три школы в Чебоксарах, чувашский кадетский корпус и физкультурно-оздоровительный комплекс "Унга" в селе Ишлеи Чебоксарского округа.

Минспорт региона отмечает, что, помимо тренировок, на всех площадках проходят мастер-классы, соревнования, спортивные сборы и интенсивы. Участие в спортивных мероприятиях принимают не только дети, но и их родители. Самбо в Чувашии является базовым видом спорта, которым занимаются более 4 тыс. человек.