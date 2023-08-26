Бегунья из России Гемперле имеет право выступать за Швейцарию на международных стартах

Спортсменка в 2016 году вышла замуж за швейцарца Рольфа Гемперле

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по спортивному ориентированию в составе сборной России Наталья Гемперле (Виноградова) имеет право представлять Швейцарию на международных легкоатлетических стартах. Об этом ТАСС сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

32-летняя спортсменка, вышедшая в 2016 году замуж за швейцарца Рольфа Гемперле, получила право на спортивное гражданство Швейцарии согласно правилу 1.2.1 b World Athletics на основании того, что прожила в этой стране более трех лет. Она никогда не выступала за Россию на легкоатлетических стартах.

В марте 2023 года Гемперле стала бронзовым призером чемпионата Швейцарии в легкоатлетическом кроссе на 9 км.

С 2016 по 2019 год Гемперле представляла Россию на чемпионатах мира по спортивному ориентированию. За этот период она стала обладательницей двух золотых, трех серебряных и пяти бронзовых наград. На ЧМ-2021 в статусе нейтральной спортсменки Гемперле выиграла два серебра. С 2023 года спортсменка получила право выступать за сборную Швейцарии по спортивному ориентированию, а в июле на чемпионате мира сумела принести ей две серебряные медали.