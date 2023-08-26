Аргентинку, травмировавшую голову на тренировке на фестивале спорта, выписали из больницы

Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов пообщался со спортсменкой и вручил ей памятные подарки с символикой соревнований и Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Аргентинская прыгунья в воду Аука Лиуе Соса, получившая травму головы на тренировке перед соревнованиями Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, выписана из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Во время тренировок во Дворце водных видов спорта прыгунья в воду Аука Лиуе Соса, представляющая Национальный университет Мар-дель-Плата, ударилась головой и не смогла выступить в основной программе, - говорится в сообщении пресс-службы. - На помощь девушке оперативно пришли сотрудники департамента медицины фестиваля, а также станции скорой помощи города Екатеринбурга. Спортсменка была оперативно доставлена в областную клиническую больницу №1 для дальнейшего обследования и лечения. В течение нескольких дней Аука находилась под наблюдением врачей".

"После возвращения в спортивную деревню фестиваля со спортсменкой встретился руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта. Александр Чернов пообщался с Аукой и вручил ей памятные подарки с символикой соревнований и города", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, аргентинская спортсменка в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Было, конечно, неприятно от всего произошедшего, но мне очень понравился фестиваль, здесь прекрасная атмосфера, особенно в спортивной деревне. Мои впечатления - только хорошие, жаль, что все так сложилось, но в спорте такое бывает. Я первый раз в России, это невероятно красивая страна. Мы съездили в центр Екатеринбурга, погуляли, я бы очень хотела вернуться сюда еще раз", - приводит слова Сосы пресс-служба фестиваля.