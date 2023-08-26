Работа Юрана не вызывает вопросов у руководства футбольного клуба "Пари Нижний Новгород"

Специалист возглавил команду в апреле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" пока не имеет вопросов к результатам работы Сергея Юрана на посту главного тренера команды. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

Юран возглавил команду 4 апреля, сменив Артема Горлова.

"У меня работа Сергея Николаевича [Юрана] только положительные пока вызывает эмоции, пусть работает, никаких вопросов по нему на данный момент нет", - сказал Кондратов.

"Мы будем смотреть за тем, как команда прогрессирует, мы видим положительную динамику в игре, у нас много новичков, которым нужно время на адаптацию, в том числе легионерам", - добавил Кондратов.

В свою очередь генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что испытывает положительные эмоции от работы Юрана.

В шестом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари НН" в субботу примет "Ростов". После пяти игр чемпионата "Пари НН" набрал 4 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.

Задачи и трансферы

Мелик-Гусейнов призвал не оценивать игру команды по нескольким первым играм. "Цыплят нужно считать, когда закончится сезон. Поэтому хорошо мы начали сезон или плохо - покажет время, - сказал он. - Нельзя строить прогноз на основе двух, трех и даже пяти игр, давайте посмотрим на более длинном треке".

В руководстве клуба отметили, что задача "Пари НН" на этот сезон - попасть в первую десятку и - в долгосрочной перспективе - закрепиться в верхней части турнирной таблицы. "Мы верим и считаем, что достойное место "Пари НН" - в верхушке турнирной таблицы, - добавил Мелик-Гусейнов. - Мы так на самом деле считаем и будем все для этого делать".

Нижегородский клуб планирует сделать несколько приобретений до закрытия трансферного окна. "Мы думаем о приобретениях в линию атаки, - сказал Кондратов. - Трансферные возможности у нас есть, у нас сейчас сильный селекционный отдел, мы взяли нового шеф-скаута".

Также клуб могут покинуть некоторые игроки. "Мы станем ньюсмейкерами в том числе и в категории на выход", - отметил Мелик-Гусейнов.