В РФС заявили об увеличении количества занимающихся футболом девочек

Важную роль в развитии женского футбол играет фестиваль "Мы в игре. Лето"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Количество занимающихся футболом девочек в России на конец 2022 года увеличилось почти на 5 тыс. человек, большую роль в этом играет проект Российского футбольного союза (РФС) "Мы в игре. Лето". Об этом ТАСС рассказала руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

"Есть динамика и по занимающимся в спортивных школах, - сказала Сучкова. - На конец 2021 года в спортивных школах было 13 тыс. девочек, на конец 2022 года - чуть больше 18 тыс. В абсолютных значениях цифры небольшие, особенно если сравниваем с количеством занимающихся мальчиков. Но мы видим, что девчонок становится все больше именно в ранних возрастах - семь-девять лет. И этот рост уже идет в хорошей прогрессии".

В субботу в академии "Спартака" имени Ф. Ф. Черенкова прошел летний фестиваль футбола для девочек 7-12 лет "Мы в игре". "Это проект РФС - серия фестивалей, которая проводится второе лето подряд совместно с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и женской Суперлиги, - отметила Сучкова. - Собственно, в рамках этого проекта каждый из этих клубов совместно с РФС организовывает фестиваль для увеличения количества девочек в футболе. В этом году у нас на лето были запланированы 32 фестиваля, они прошли по всей России, начиная от Калининграда и заканчивая Южно-Сахалинском. Последние 4 состоятся до конца августа. Как вы знаете, у РФС есть стратегия развития женского футбола, ключевая цель которой - увеличение количества играющих девочек. И за последние несколько лет у нас в Суперлиге появилось довольно большое количество женских команд в структуре клубов РПЛ, которым требуется все больше игроков. А мы пока находимся на этапе, когда у нас нехватка резерва - футболисток, которые выступают на профессиональном уровне".

"Поэтому проведение таких фестивалей - это еще одна возможность расширять воронку резерва и вовлекать все больше девочек в занятия спортом номер один. Таким образом мы наращиваем ту базу, на которой потом будет строиться профессиональный футбол. В этом году, если сравнивать с предыдущим, мы видим больше интереса к проекту со стороны клубов. Приятно, что год от года и количество детей на фестивале растет. Поскольку мы говорим о девочках, это означает, что и у родителей меняется отношение - если пять-семь лет назад родители считали, что футбол не совсем подходящий вид спорта, то сейчас это мнение изменилось", - добавила Сучкова.

Старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь также отметила важную роль фестиваля в развитии футбола в стране. "Фестиваль "Мы в игре. Лето" проходит второй год. Отрадно видеть, что его география расширяется, а количество девочек, которые принимают в нем участие, растет, - сказала Медведь ТАСС. - Прошлым летом к нам пришли 2,5 тыс. девочек, в этом - уже 4 тыс. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. В моем футбольном детстве и даже юности о таких мероприятиях для начинающих футболисток не приходилось и мечтать. Фестивалю всего два года, а у нас уже 32 города проведения, и в каждом из них получился настоящий праздник футбола для девчонок".

Фестиваль "Мы в игре. Лето" является однодневным мероприятием, на котором тренеры и профессиональные футболисты и футболистки клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ проводят мастер-классы, тренировки и игры для девочек.