26 августа, 16:29,
обновлено 26 августа, 16:39
Футбол в России

"Рубин" в добавленное ко второму тайму время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

Егор Алеев/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Федор Смолов и полузащитник "Рубина" Угочукву Иву
© Егор Алеев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий "Рубина" Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, также у казанцев отличился Джоэль Фамейе (90+5). У "Динамо" голы забили Денис Макаров (60) и Дмитрий Скопинцев (75). С 56-й минуты москвичи играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Николас Маричаль.

"Динамо" прервало серию из четырех побед во всех турнирах. Ранее бело-голубые в групповом этапе Фонбет - Кубка России обыграли "Краснодар" (4:3), а также одержали три победы в РПЛ: над петербургским "Зенитом" (3:2), калининградской "Балтикой" (2:0) и московским ЦСКА (2:1).

"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Рашида Рахимова набрали 6 очков. "Динамо" с 11 очками идет 4-м.

В следующем туре "Рубин" 2 сентября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Динамо" на следующий день в гостях встретится с "Ростовом". Также на следующей неделе командам предстоит провести игры Кубка России - "Рубин" 29 августа примет екатеринбургский "Урал", "Динамо" в этот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

6

4

2

0

14

9

2

7

2

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

3

"Урал"

6

4

1

1

13

8

7

1

4

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

5

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

6

"Спартак"

5

3

0

2

9

12

10

2

7

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

8

"Ростов"

5

2

1

2

7

7

11

-4

9

"Ахмат"

5

2

0

3

6

9

8

1

10

"Локомотив"

5

1

3

1

6

9

9

0

11

"Рубин"

6

1

3

2

6

8

13

-5

12

"Сочи"

5

2

0

3

6

8

7

1

13

"Факел"

6

1

1

4

4

5

10

-5

14

"Пари НН"

5

1

1

3

4

2

5

-3

15

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

16

"Оренбург"

6

0

2

4

2

4

13

-9

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация