"Рубин" в добавленное ко второму тайму время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".
На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий "Рубина" Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, также у казанцев отличился Джоэль Фамейе (90+5). У "Динамо" голы забили Денис Макаров (60) и Дмитрий Скопинцев (75). С 56-й минуты москвичи играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Николас Маричаль.
"Динамо" прервало серию из четырех побед во всех турнирах. Ранее бело-голубые в групповом этапе Фонбет - Кубка России обыграли "Краснодар" (4:3), а также одержали три победы в РПЛ: над петербургским "Зенитом" (3:2), калининградской "Балтикой" (2:0) и московским ЦСКА (2:1).
"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Рашида Рахимова набрали 6 очков. "Динамо" с 11 очками идет 4-м.
В следующем туре "Рубин" 2 сентября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Динамо" на следующий день в гостях встретится с "Ростовом". Также на следующей неделе командам предстоит провести игры Кубка России - "Рубин" 29 августа примет екатеринбургский "Урал", "Динамо" в этот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".
1
"Краснодар"
6
4
2
0
14
9
2
7
2
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
3
"Урал"
6
4
1
1
13
8
7
1
4
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
5
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
6
"Спартак"
5
3
0
2
9
12
10
2
7
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
8
"Ростов"
5
2
1
2
7
7
11
-4
9
"Ахмат"
5
2
0
3
6
9
8
1
10
"Локомотив"
5
1
3
1
6
9
9
0
11
"Рубин"
6
1
3
2
6
8
13
-5
12
"Сочи"
5
2
0
3
6
8
7
1
13
"Факел"
6
1
1
4
4
5
10
-5
14
"Пари НН"
5
1
1
3
4
2
5
-3
15
"Балтика"
5
1
0
4
3
3
8
-5
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9