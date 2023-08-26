"Рубин" в добавленное ко второму тайму время ушел от поражения в матче РПЛ с "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене".

На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл нападающий "Рубина" Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, также у казанцев отличился Джоэль Фамейе (90+5). У "Динамо" голы забили Денис Макаров (60) и Дмитрий Скопинцев (75). С 56-й минуты москвичи играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Николас Маричаль.

"Динамо" прервало серию из четырех побед во всех турнирах. Ранее бело-голубые в групповом этапе Фонбет - Кубка России обыграли "Краснодар" (4:3), а также одержали три победы в РПЛ: над петербургским "Зенитом" (3:2), калининградской "Балтикой" (2:0) и московским ЦСКА (2:1).

"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Рашида Рахимова набрали 6 очков. "Динамо" с 11 очками идет 4-м.

В следующем туре "Рубин" 2 сентября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Динамо" на следующий день в гостях встретится с "Ростовом". Также на следующей неделе командам предстоит провести игры Кубка России - "Рубин" 29 августа примет екатеринбургский "Урал", "Динамо" в этот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".