Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира в США

В решающем матче спортсменка в трех сетах уступила испанке Саре Соррибес-Тормо

ТАСС, 26 августа. Россиянка Екатерина Александрова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (штат Огайо, США).

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу испанской теннисистки, не получившей на турнире номера посева. Александрова была посеяна четвертой. Во втором и третьем сетах россиянка вела с брейками, но не смогла удержать преимущество.

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Соррибес-Тормо 26 лет, в мировом рейтинге она занимает 95-ю позицию. На счету испанки теперь два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2023 году.

Турнир в Кливленде относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет более $271 тыс. Из россиянок турнир выигрывала Людмила Самсонова (2022).