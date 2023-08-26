Футболист "Спартака" Джикия заявил, что с радостью будет играть за сборную России

Защитник вошел в расширенный состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает счастьем для каждого футболиста игру за сборную страны, поэтому всегда готов ездить на матчи национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

24 августа стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи. В него, помимо Джикии, вошли пять футболистов "Спартака".

"Конечно, приятно, что нас всех вызывают в сборную, что [главный тренер сборной] Валерий Георгиевич [Карпин] обращает внимание на команду, на ребят. Это сборная, что здесь может быть приятнее для спортсмена, это счастье", - сказал Джикия.

"Карпин не вызывает игроков старше 30 лет? Это не обсуждали, мне 29 лет, для центрального защитника самый расцвет сил, надо работать, пахать, тренироваться, играть за сборную и "Спартак", что я и хочу делать. Я хочу играть, хочу ездить, я подтверждаю тот факт, что игры сборной нужны, если у нас будут матчи, я с удовольствием буду ездить и после 30 лет", - добавил защитник.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 25 августа Митрофанов сообщил, что РФС достиг договоренности со вторым соперником сборной России, однако не назвал его.

"Как оценю сборную Катара? Я отлично оцениваю всех соперников, ко всем с уважением отношусь. Когда буду в сборной, у нас будет обязательно анализ команд, будем разбирать сильные и слабые стороны соперника", - отметил Джикия.