Юниорская сборная России по бейсболу обыграла команду Китая на Кубке Китая и России

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 7:6 в пользу россиян

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) со счетом 7:6 победила команду Китая в матче Кубка Китая и России по бейсболу. Встреча прошла в Москве.

В турнире принимают участие три команды: юниорская сборная России, молодежная сборная России (игроки не старше 23 лет) и сборная Китая. Ранее в субботу молодежная сборная России обыграла юниорскую со счетом 10:4. В финал, который пройдет 27 августа, сыграют молодежная сборная России и команда Китая. Встреча начнется в 18:00 мск.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине - девятые летние Российско-китайские игры. В план перекрестных годов войдут мероприятия, связанные с подготовкой и проведением первых в истории "Игр будущего".