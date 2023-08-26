Роман Ротенберг сообщил, что хоккеист Бардаков не сыграет в первом матче СКА в КХЛ

Нападающий получил повреждение в матче предсезонного турнира против "Сибири"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Нападающий СКА Захар Бардаков не примет участия в первом матче команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Бардаков получил травму 25 августа в матче предсезонного турнира имени Н. Г. Пучкова против новосибирской "Сибири" (6:3). Нападающий не смог продолжить встречу после повреждения.

"Его тестирование проведем через три дня - это удар в голову, но он крепкий парень. Он точно не сыграет в следующем матче, хотя у нас бывает так, что игроки выбывают до конца сезона, - сказал Ротенберг. - Наверное, это была установка тренера соперника - прибить Бардакова. Удар исподтишка - это большие риски для игроков. Пускай скидывают перчатки и дерутся".

СКА выиграл предсезонный турнир, в субботу подопечные Ротенберга победили череповецкую "Северсталь" (4:2). Первым матчем сезона-2023/24 КХЛ для петербургской команды станет выездная игра против московского "Динамо" 2 сентября. "Перед сезоном была проведена большая работа, большой объем работы. Мы тренировались в двух группах, так как многие ребята в предыдущем сезоне провели по 103 игры. Нужно было дать им возможность восстановиться - это очень важный фактор больших побед, нельзя, что называется, перекормить команду. Надо было ее привести на предсезонке к общему знаменателю", - отметил Ротенберг.

"Многие игроки, к сожалению, по разным причинам не готовы, и вы не видели еще оптимальный состав. С "Динамо" будут играть лучшие игроки. Благодарны ребятам, что они играли все матчи под нагрузками", - добавил он.

Итоги предсезонной подготовки также подвел главный тренер "Северстали" Андрей Козырев. "Подготовка прошла замечательно, мы перестраивали команду, получили целую россыпь молодых талантов, ребята впитывают нашу философию. Играем в скоростной, атакующий хоккей, что можно было заметить по нашим играм", - сказал он.