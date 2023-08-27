Впереди на лихом коне. Российские джигиты выиграли чемпионат мира

Соревнования проходили на ВДНХ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по джигитовке стала сильнейшей в абсолютном первенстве на чемпионате мира, завершившемся в субботу на историческом выводном круге на ВДНХ. Участие в турнире приняли спортсмены из девяти стран - России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции. От каждой страны в соревнованиях участвовала команда из трех человек либо один представитель в личном зачете.

Соревнования впервые прошли в Центре национальных конных традиций, являющемся проектом Кремлевской школы верховой езды и комитета по туризму Москвы. Организаторами соревнований стали Кремлевская школа верховой езды, Федерация конного спорта России и Международная федерация конно-спортивной джигитовки. Турнир прошел в вольной и специальной джигитовке, в джигитовке с холодным оружием и пиками. Первое место в абсолютном первенстве на чемпионате занял россиянин Владимир Архипов, вторым стал его соотечественник Григорий Феофанов, третьим - белорус Андрей Боловацкий. В командном первенстве по вольной джигитовке победу также одержали российские спортсмены, второе место заняла команда Монголии, третье - команда Казахстана. В командном первенстве по специальной джигитовке первыми стали представители Белоруссии, россияне заняли второе место, спортсмены из Казахстана - третье.

Кони участникам были предоставлены оргкомитетом турнира, они распределялись на специальной жеребьевке. И это стало для всадников одним из главных вызовов, поскольку на знакомство с лошадьми было совсем немного времени. Тест на совместимость участники проходили на предварительной тренировке, которая состоялась в пятницу. И прошли его не все - один из четвероногих спортсменов ни в какую не желал выходить на круг, другой всячески демонстрировал свое неповиновение седокам, третьему джигит оказался не по весу. В итоге нескольких лошадей пришлось заменить, чтобы спортсмены все-таки имели возможность продемонстрировать свое мастерство зрителям.

Как рассказали ТАСС после соревнований джигиты белорусской сборной Андрей Боловацкий и Игорь Песецкий, свои секреты есть у каждого спортсмена. "Самое главное - самому быть спокойным, потому что лошади все чувствуют. Если ты спокоен, лошадь спокойна, если на эмоциях, они передадутся лошади, и вы все разнесете на своем пути, - рассказал Песецкий. - Сегодня мы сделали свой максимум, но чемпионат для нас получился сложным. Лошади незнакомые, приходилось приспосабливаться - они ускорялись, тормозили, виляли. Но поддержка со стороны зрителей была очень серьезной, это придавало сил".

Справедливости ради стоит отметить, что не всем лошадям поддержка зрителей помогала, скорее наоборот - сбивала с толку и заставляла нервничать. Но Боловацкий отметил, что в этом и заключается мастерство джигитовки - приноровиться к незнакомому партнеру: "Всадник должен уметь выступать на каждой лошади, это показывает его уровень, насколько он готов и натренирован. Мы на чемпионат мира приехали свое мастерство показывать, в том числе и то, как ты можешь находить контакт, подход к незнакомой лошади".

"Систематический подход и немножко удачи"

За два дня соревнований зрители чемпионата успели узнать и запомнить каждого из его участников. Появление на публике того или иного всадника как на тренировках, так и на соревнованиях сопровождалось жаркими овациями и громким "браво". Кто-то из спортсменов, не привыкших к такому внимаю, заметно стеснялся, кто-то наслаждался моментом.

Самым колоритным из джигитов вне всяких сомнений стал Мустафа Эрис Юрдакок из Турции. Как рассказал 66-летний спортсмен, он уже готовится через год приехать на следующий чемпионат мира. "Я буду готовиться и приеду сюда в следующем году, чтобы стать чемпионом", - пообещал Мустафа Эрис Юрдакок, который отличался от всех участником красочным османским костюмом, за который болельщики окрестили его между собой султаном Сулейманом из нашумевшего в России турецкого сериала "Великолепный век". Национальные мотивы постарались использовать в своих костюмах почти все участники турнира, а их выступления сопровождались музыкой той или иной страны.

Россияне Владимир Архипов, Григорий Феофанов и Юрий Добатолов красовались казачьей форме. Казацкую папаху сборная не посрамила - каждый из наездников стал либо победителем, либо призером турнира. Лидером команды стал спортсмен-инструктор команды Кремлевской школы верховой езды Владимир Архипов.

"Тренировки, систематический подход и немножко удачи, - таков рецепт успеха от Добатолова. - У ребят большой опыт, каждый из нас занимается этим видом спорта не менее 10 лет".

Самым сложным для российской команды, как и для остальных участников, стал вопрос взаимопонимания с лошадью. "Ты не один, это команда из тебя и лошади, и самое важное - найти к ней подход. Не все лошадки были готовы к таким условиям, но все были в равных условиях", - отметил Добатолов.

Культура и традиции

Генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров по окончании соревнований рассказал ТАСС, что проведению чемпионата мира предшествовали серьезные переговоры.

"Я очень доволен командой Кремлевской школы верховой езды, они сделали максимум в непростой политической ситуации, провели переговоры со всеми спортсменами, и ребята приехали. Мы сделали все, чтобы нашим коллегам из-за рубежа было проще освоить нашу российскую национальную дисциплину, немного упростили и модернизировали правила. Да, вопросы в процессе возникали, но мы их скрупулезно разъясняли, в итоге все всадники были подготовлены", - сообщил Петров.

"Я всегда выступал на своей лошади, и даже это непросто на ответственных стартах. А ребята выступали на лошадях по жребию, снимаю перед ними шляпу. Да, не все получалось, но в этом и заключается мастерство, и они смогли показать свой максимум. Трибуны были забиты полностью, овации зрителей порой даже ведущих заглушали. Я благодарен нашим ребятам, они готовились к этому старту весь год и показали хороший результат", - рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды.

Вход на чемпионат мира для зрителей был бесплатным. "Это ВДНХ, это площадка, которая дарит людям культуру, продолжает национальные традиции. В нашей жизни не хватает радостных, светлых мероприятий. Все наши мероприятия проходят бесплатно, практически каждый выходной день", - подчеркнул Петров.

За сезон с апреля по сентябрь Кремлевской школой верховой езды запланировано более 50 мероприятий. Совсем скоро поклонников конного спорта ждут новые международные соревнования, а также финал турнира "Золотой пьедестал", где зрители смогут увидеть лучших российских представителей знаменитой буденновской породы, а также фестиваль ахалтекинских скакунов.