В "Оренбурге" сообщили, что полностью рассчитались с тренером Ярошиком

Чешский специалист покинул клуб 22 августа

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" полностью рассчитался с чешским тренером Иржи Ярошиком. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Выплата неустойки Ярошику не предполагается, у нас есть определенный пункт в контракте, не хочется о нем говорить. Там нет неустойки за весь срок контракта, а есть определенная сумма, поэтому все спокойно, все по-человечески. Я не могу сказать подробности, но есть условия контракта, которым клуб может воспользоваться, активировать расторжение. Плюс так поговорили, что Иржи согласился с этим решением. "Оренбург" сейчас ничего финансово не должен Иржи", - сказал Андреев.

22 августа "Оренбург" сообщил об уходе Ярошика с поста главного тренера. Его сменил испанец Давид Деограсия. 25 августа "Оренбург" дома сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Футбол такая игра - сегодня, казалось бы, ты потерял, а потом, в какой-то следующей игре ты можешь не заслуживать победы, но сможешь набрать очки, - сказал Андреев. - Поэтому спокойно двигаемся дальше. Какой футбол будет строить Давид Деограсия? Мы этот вопрос еще обсуждали, когда брали его в академию. Поэтому понимаем, что и как он хочет. Другой вопрос, что необходимо время, чтобы все это наладить на поле. Конечно, это игра в атаку".

"Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка в 6 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с "Сочи" 3 сентября.