В "Оренбурге" объяснили причины подписания контракта с тренером Деограсией

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что пост главного тренера команды покинул Иржи Ярошик, а его место занял Деограсия

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" назначил испанца Давида Деограсию на пост главного тренера, так как он является очень грамотным специалистом и знает, как выстраивать общение с командой. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что пост главного тренера команды покинул Иржи Ярошик, а его место занял Деограсия.

"Контракт с Давидом Деограсией рассчитан на этот сезон, если команда сохранит место в РПЛ [Мир - Российской премьер-лиге], то будет автоматическая пролонгация соглашения, - сказал Андреев. - Мы планируем в зону стыковых матчей не попадать, напрямую сохранить место в элите. Мы с Давидом не два дня знакомы, он уже шестой месяц здесь, мы постоянно в тесном контакте, поэтому все, что он хочет, для нас понятно. Мы не стали искать тренера на стороне, пришли к решению, что сейчас нужно пригласить на эту работу Давида, хотя он очень хорошо выстроил работу в академии. Сейчас будем искать ему замену в академии".

"Можно много и долго говорить о том, чем привлек Давид, он очень грамотный специалист, разбирается в футболе, знает, как выстраивать отношения с командой, как на поле донести идеи. Поэтому пришли к этой кандидатуре. Не будет ли проблемой незнание русского языка? Нет, он три года работал в Белоруссии, прекрасно понимает русский, чуть хуже говорит. Но я думаю, что сейчас в процессе улучшит русский. У него есть переводчик-синхронист, поэтому нет никаких проблем. Трансферная кампания еще не до конца закрыта, есть еще одна история с футболистом на вход".

Деограсия ранее работал в академии "Оренбурга", также специалист тренировал в испанских клубах "Депортиво", "Сарагоса", "Валенсия", в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

"Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка в 6 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с "Сочи" 3 сентября.