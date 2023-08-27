Футболист "Ахмата" Конате получил паспорт РФ

Нападающий родился в Кот-д'Ивуаре, выступает за сборную Буркина-Фасо

ТАСС, 27 августа. Нападающий грозненского футбольного клуба "Ахмат" Мохамед Конате стал гражданином России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Конате родился в Кот-д'Ивуаре, выступает за сборную Буркина-Фасо.

"Мы поздравляем Конате с гражданством России! Напомним, супруга футболиста Кристина - уроженка Сибири. Дочке Ясмине семь месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Конате 25 лет, он играет за "Ахмат" с 2021 года. Всего он провел за команду 63 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее он также выступал за подмосковные "Химки", "Тамбов", армянский "Пюник", белорусский "Гомель", казахстанский "Кайрат", латвийский "Бабите", екатеринбургский "Урал", молдавский "Саксан" и ивуарийский "Денгеле". За сборную Буркина-Фасо Конате сыграл в 16 встречах и забил 2 мяча.