Кремлев заявил, что чиновникам не удастся "стереть" бокс

По словам главы Международной ассоциации бокса, организация ориентируется на спортсменов и национальные федерации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Недобросовестным чиновникам не удастся убрать бокс из мирового спорта. Об этом ТАСС заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Некоторые чиновники в своих интересах пытаются убрать отовсюду бокс, стереть, - сказал Кремлев. - Но это им сделать не удастся. Тот же МОК уже давно себя дискредитировал, а мы будем менять систему. У нас есть большое количество спортсменов, национальные федерации - на их мнение мы ориентируемся".

"А чиновники для нас ориентиром не являются. У нас останутся только честные и достойные управленцы", - добавил глава IBA.

22 июня Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA статуса признания.