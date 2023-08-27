27 августа, 10:46
Футбол в России

Александр Медведев заявил, что хочет побороться за место в петербургской медиакоманде

68-летний председатель правления "Зенита" был внесен в заявку команды "Чисто Питер" на сезон Медийной футбольной лиги

ТАСС, 27 августа. Председатель правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев готов бороться за место в основном составе команды Winline - Медийной футбольной лиги (МФЛ) "Чисто Питер". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за "Чисто Питер" в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе", - сказал Медведев.

Ранее 68-летний Медведев был внесен в заявку команды "Чисто Питер" на сезон МФЛ на позиции нападающего. 27 августа "Чисто Питер" сыграет против команды Nkifilini Otaku в ответном стыковом матче команд - новичков лиги. В первом матче 20 августа "Чисто Питер" одержал победу со счетом 2:0. 

Теги:
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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