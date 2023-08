Чесноков считает, что теннисистка Звонарева находится в хорошей форме

US Open

38-летняя российская спортсменка в субботу выиграла квалификацию к US Open

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победа российской теннисистки Веры Звонаревой в квалификации к US Open говорит о том, что она находится в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

26 августа Звонарева победила японку Моюку Учижиму в финале квалификации к US Open. Первый матч основной сетки россиянка проведет 29 августа против бельгийки Янины Викмайер.

"Очень хорошо, что Звонарева прошла квалификацию, это говорит о том, что она находится в хорошей форме. Это отличное достижение, сделать это почти в 39 лет не так просто, - сказал Чесноков. - Я считаю, что она еще долго может играть, у нее все для этого есть. Далеко она, наверное, пройти не сможет, но главное, что она получает удовольствие от тенниса".

7 сентября Звонаревой исполнится 39 лет, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 13 титулов в парном. В 2010 году она дважды выходила в финал турниров Большого шлема - Уимблдона и US Open. В парном разряде она становилась победительницей Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и US Open (2004). Звонарева - бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде. В составе российской сборной она дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008).

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.