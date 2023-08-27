Трехкратный чемпион России по футболу Смольников объявил о завершении карьеры

Последним клубом защитника был московский "Локомотив", за который он выступал с февраля по июнь 2023 года

ТАСС, 27 августа. Российский защитник Игорь Смольников завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщила пресс-служба петербургского "Зенита".

"Игорь Смольников объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, Игорь", - говорится в заявлении.

Смольникову 35 лет, его последним клубом был московский "Локомотив", за который он выступал с февраля по июнь 2023 года. По ходу карьеры защитник также защищал цвета московского "Торпедо", "Ростова", сочинской "Жемчужины", "Читы", екатеринбургского "Урала", "Краснодара", тульского "Арсенала" и "Зенита", в составе которого стал трехкратным чемпионом России и по два раза выиграл кубок и суперкубок страны. За сборную России футболист провел 30 матчей, отдав две голевые передачи. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира - 2018.