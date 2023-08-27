Участница Олимпиады в Сочи канадская фигуристка Пол погибла в автокатастрофе

По информации CBC Sports, в машину спортсменки врезался грузовик

ТАСС, 27 августа. Канадская фигуристка Александра Пол, принявшая участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, погибла в автокатастрофе в возрасте 31 года. Об этом сообщает телерадиосеть CBC Sports.

По информации источника, 22 августа в провинции Онтарио грузовик врезался в припаркованные вдоль дороги машины, в одной из которых находилась Пол с маленьким сыном. Ребенок Пол получил травмы, не угрожающие жизни, и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о безвременном уходе Александры Пол. Наши мысли с семьей, друзьями Александры и всеми, кому посчастливилось ее знать", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания Канады.

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. В 2010 году они завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Гааге, а в 2014 году приняли участие в Олимпийских играх, на которых заняли 18-е место. Спортсмены объявили о завершении карьеры в декабре 2016 года, а в 2021 году поженились. В конце 2022 года у пары родился сын.