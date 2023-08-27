Бразильская волейболистка рассказала, что на фестивале спорта у нее нет времени на танцы

Иарла Дайлене Коссул вместе со своей командой вышла в полуфинал соревнований в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Бразильская волейболистка Иарла Дайлене Коссул, команда которой в воскресенье завоевала путевку в полуфинал Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, пока не имеет возможности сходить на дискотеку в спортивной деревне и станцевать любимую самбу. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

В четвертьфинале бразильская команда обыграла сборную Череповецкого государственного университета со счетом 3-1 (25:21, 26:24, 23:25, 25:19).

"Игра получилась крайне сложная, российская команда очень сильна, - сказала Коссул. - Мы очень рады этой победе, потому что нам противостояли достойные соперницы. Хочу также отметить, что судейство было на высоком уровне".

"Если говорить про спортивную деревню, то она просто невероятна, в ней работают очень ответственные люди, которые быстро сумели найти мой потерявшийся в пути багаж. Что касается столовой, то мне в первый день было сложно привыкнуть к местной еде, особенно к жареной курице, но потом все встало на свои места. Ходим ли мы на дискотеку в деревне? Нет, сейчас я думаю только об игре, а не о том, как пойти станцевать любимую самбу", - добавила спортсменка.

В полуфинале, который состоится 28 августа, волейболисткам из Бразилии предстоит игра с победителем матча между командами Башкирского государственного аграрного университета и Сургутского государственного университета.

Международный фестиваль университетского спорта завершится в Екатеринбурге 31 августа.