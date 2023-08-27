Абраамян назвала тяжелой победу над студентками из Китая на турнире по настольному теннису

В воскресенье россиянки выиграли соревнования в парном разряде на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российским игрокам в настольный теннис психологически тяжело играть против атлетов из Китая, поэтому победа над представительницами этой страны на Международном фестивале университетского спорта имеет особое значение. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка России Элизабет Абраамян.

Абраамян вместе с Екатериной Зироновой стали победительницами соревнований по настольному теннису в парном разряде. В финале они победили китаянок Ли Женьсыцзя и Ма Хаоин.

"Этот день точно войдет в историю моей карьеры, потому что я победила в трех играх против китайцев - два раза в парах, один раз в личных соревнованиях. Это было непросто, в силу усталости и чисто психологически очень сложно играть с китайцами, но я очень рада, что справилась. Когда мы играли против них в командных соревнованиях, нам не хватало уверенности и веры в победу, а по игре не могу сказать, что мы сильно им уступали. Нам сильно не хватает практики игры с ними", - сказала Абраамян.

Абраамян 20 лет, в 2021 году она стала двукратным чемпионом Европы среди спортсменов не старше 19 лет. В 2023 году она вошла в состав сборной России на Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки, на которых завоевала одну золотую и две серебряные медали.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.