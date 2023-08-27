Серебряные призеры Олимпиады французы не вышли во второй раунд Кубка мира по баскетболу

Сборная Франции со счетом 86:88 уступила команде Латвии

ТАСС, 27 августа. Сборная Франции по баскетболу со счетом 86:88 проиграла команде Латвии во втором туре первого группового этапа Кубка мира и потеряла шансы на выход в следующий раунд соревнований. Встреча прошла в Джакарте.

Самым результативным игроком матча стал француз Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе победителей 22 очка на счету Артура Жагарса.

Французская команда проиграла второй матч из двух и занимает третье место в группе Н. Во второй раунд турнира выходят две лучшие команды каждого квартета. Первое место в группе занимает сборная Канады, второй идет команда Латвии. Обе сборные одержали по две победы.

В заключительном туре сборная Латвии сыграет с канадцами, французы встретятся с командой Ливана. Матчи пройдут 29 августа. Две худшие команды каждой группы продолжат борьбу за 17-32 места.

Сборная Франции показала худший результат на Кубке мира с 2002 года, тогда она не смогла квалифицироваться на турнир. Французы являются двукратными бронзовыми призерами турнира (2014, 2019). Французская команда трижды становилась серебряным призером Олимпиад (1948, 2000, 2020), в 2013 году она выиграла чемпионат Европы. В 2022 году сборная Франции стала серебряным призером континентального первенства.

В составе сборной Франции на турнире выступают три игрока Национальной баскетбольной ассоциации. Фурнье представляет "Нью-Йорк", капитан команды Николя Батюм - "Лос-Анджелес Клипперс", центровой Руди Гобер - "Миннесоту".

О Кубке мира

Кубок мира по баскетболу проходит в Индонезии, Филиппинах и Японии. В турнире принимают участие 32 сборные. На втором групповом этапе 16 команд будут разбиты на 4 группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Финал турнира пройдет 10 сентября в филиппинском городе Пасай.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Самыми титулованными являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по 5 раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.