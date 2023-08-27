Волейболистка из Череповца объяснила проигрыш бразильянкам недостатком опыта

В воскресенье сборная Череповецкого государственного университета уступила бразильской команде в четвертьфинале Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Поражение женской волейбольной сборной Череповецкого государственного университета (ЧГУ) бразильской команде в четвертьфинале Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге можно объяснить недостатком опыта у россиянок. Такое мнение ТАСС высказала капитан сборной ЧГУ Елизавета Егоровцева.

В четвертьфинале бразильская команда обыграла сборную ЧГУ со счетом 3-1 (25:21, 26:24, 23:25, 25:19).

"Нам не стыдно за игру, которая была показана сегодня, матч очень хорошим получился, - сказала Егоровцева. - Мы старались, и каждый игрок проявил себя очень хорошо. Но, конечно, обидно, что выбыли из борьбы за медали, но так получилось. У нас этим летом после сессии были очень небольшие каникулы, а с 3 июля мы начали тренироваться и готовиться к фестивалю".

"Лично мне было очень интересно выступать на этом турнире. Если вернуться к сегодняшнему четвертьфиналу, то мы, я считаю, играли на равных, просто нам не хватило опыта в концовках сетов. Что касается проживания в деревне, то мне там очень нравится, питание тоже на уровне. А вечером концерты всякие проводят, все очень хорошо", - добавила собеседница ТАСС.

Международный фестиваль университетского спорта завершится в Екатеринбурге 31 августа.