Василевский, Шестеркин и Сорокин заняли три первых места в рейтинге лучших вратарей НХЛ

Восьмым в рейтинге стал Александр Георгиев

ТАСС, 28 августа. Российские голкиперы Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин расположились на первых трех позициях в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Василевский играет за "Тампу", он занял первое место в рейтинге лучших вратарей лиги пятый год подряд. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ он провел 60 матчей, в которых одержал 34 победы. Четыре игры Василевский завершил без пропущенных шайб. В среднем он пропускал 2,65 шайбы за игру при 91,5% отраженных бросков. В плей-офф эти показатели ухудшились до 3,56 и 87,5% соответственно, а команда Василевского проиграла "Торонто" со счетом 2-4 в серии первого раунда.

Шестеркин, играющий за "Нью-Йорк Рейнджерс", стал вторым. В прошлом регулярном чемпионате он провел 58 игр и одержал 37 побед при 2,48 пропущенных шайб в среднем за игру и 91,6% отраженных бросков. Он также завершил "на ноль" три матча. В плей-офф он сыграл во всех семи матчах проигранной серии первого раунда против "Нью Джерси" (3-4), отразив 93,1% бросков и пропуская в среднем 1,96 шайбы за игру.

Сорокин, представляющий "Нью-Йорк Айлендерс", занял третье место. В прошлом регулярном сезоне он стал лидером лиги по шатаутам - на счету россиянина 6 "сухих" матчей. В регулярном чемпионате на его счету 31 победа в 62 матчах, 92,4% отраженных бросков, в воротах Сорокина в среднем за игру оказывалось 2,34 шайбы. В плей-офф команда россиянина также вылетела в первом раунде, проиграв "Каролине" (2-4), Сорокин провел серию, отражая 92,9% бросков и пропуская в среднем по 2,6 шайбы за игру.

Восьмое место в рейтинге занял российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев. Первая десятка лучших вратарей НХЛ выглядит следующим образом: Василевский, Шестеркин, Сорокин, Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Юусе Сарос ("Нэшвилл"), Линус Улльмарк ("Бостон"), Джейк Оттингер ("Даллас"), Георгиев, Филип Густавссон ("Миннесота"), Тэтчер Демко ("Ванкувер").

Василевскому 29 лет, он был выбран "Тампой" под 19-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф. 27-летний Шестеркин один раз выигрывал "Везина трофи" (2022), а также один раз становился финалистом "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Сорокину 28 лет, в прошедшем сезоне он стал вторым в голосовании на "Везина трофи", уступив Улльмарку.