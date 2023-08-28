Абраамян оценила допуск россиян на международные турниры по настольному теннису

Ранее вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил, что международная федерация допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Новости о допуске россиян на международные соревнования дают заряд мотивации и веры, однако радоваться им пока рано. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка России Элизабет Абраамян.

Ранее вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил ТАСС о том, что международная федерация допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Я пока сильно не радуюсь, потому что было несколько подобных заявлений, но мы пока еще нигде не сыграли. Это дает заряд веры и мотивации, но пока не хочется сильно радоваться, чтобы потом не расстраиваться. Когда это случится и мы будем говорить о поездках на международные турниры, я буду самым счастливым человеком на свете, потому что последние полтора года только об этом и мечтаю. Любой профессиональный спортсмен хочет выйти на международный уровень, а когда не пускают на турниры, как будто отрезают крылья, хочется снова взлететь", - сказала Абраамян.

Также она поделилась впечатлениями о выступлении за сборную России на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки, где завоевала одну золотую и две серебряные медали. "Не могу сказать, что уровень был очень высокий, но было очень приятно носить форму сборной России, представлять свою страну и слушать гимн, стоя на пьедестале. Это те эмоции, по которым я очень скучала. Было здорово выехать за границу, играть против иностранцев, потому что международной практики нам пока очень не хватает", - отметила собеседница агентства.

Абраамян 20 лет, в 2021 году она стала двукратным чемпионом Европы среди спортсменов не старше 19 лет.