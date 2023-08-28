Китаянка Ли Жэньсыцзя назвала честью выступление на фестивале университетского спорта

На соревнованиях по настольному теннису спортсменка выиграла две золотые и одну серебряную медаль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Возможность выступать на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге и представлять там Китай стало честью для победительницы соревнований по настольному теннису Ли Жэньсыцзя. Об этом она рассказала ТАСС.

На соревнованиях в Екатеринбурге она выиграла две золотые и одну серебряную медаль.

"Я очень счастлива, что смогла победить, это было очень непросто. Важно, что здесь играют спортсмены из разных стран. Для меня большая честь здесь играть и представлять Китай. Отмечу соперников из России, их было очень непросто победить, а в парах мы им проиграли, здесь играют очень сильные спортсмены", - сказала китаянка.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.